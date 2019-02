EU-Kommission überprüft Richtlinie zur Luftqualität

Überprüfung der Grenzwerte

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte in einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc auf eine Überprüfung der Grenzwerte für Stickoxid gedrungen. Er verwies dabei laut einem Bericht der Bild-Zeitung auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den bisherigen Grenzwerten.