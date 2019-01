Schlechte Luft in Wien: Werte im ungesunden Bereich

Atemluft-Messgeräte zeigten in den vergangenen Stunden in Wien unangenehme Daten an. Der " Luftgüteindex" (Air Quality Index, AQI) spuckte am Dienstag und Mittwoch Feinstaubwerte aus, die als potenziell ungesund gelten. Immer wieder wurde Stufe 4 von 6 des Index erreicht - schlechtere Stufen erreichen in der Regel vor allem Großstädte von Entwicklungs- und Schwellenländern.

Ab dem frühen Mittwoch-Nachmittag waren von den Bedingungen meistens "nur" noch besonders sensible Bevölkerungsgruppen betroffen. Ähnlich hoch waren sie auch in anderen Teilen des nördlichen Österreichs wie die Gegend rund um Linz.

Vom Umweltbundesamt heißt es, dass das kalte Wetter und der geringe Wind derzeit im Nordosten Österreichs für eine höhere Feinstaubbelastung sorgen. Das sei im Winter üblich.