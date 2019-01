EU-Armee und Neutralitäts-Aus: Warum die Neos-Taktik aufgehen könnte

Verwechselbarkeit wird für die Neos und ihre Spitzenkandidatin Claudia Gamon im EU-Wahlkampf wohl kein Problem. Stehen doch auf dem pinken Wunschzettel nicht nur Steuerhoheit für die Union oder der freiwillige Verzicht auf einen rot-weiß-roten Kommissar, sondern vor allem auch die Einführung einer EU-Armee, was den Abschied von der immerwährenden Neutralität bedeuten würde.

Gewagte Forderungen in Österreich, wo die Abgabe von Kompetenzen in Richtung Brüssel traditionell sehr skeptisch beäugt wird – vom Rütteln an der Neutralität ganz zu schweigen.

Kann das funktionieren?