Ethik in der Schule? "Schon Sokrates beschwerte sich über die Jugend"

KURIER: 2020 war wohl eines der schwierigsten Schuljahre überhaupt. Wie richtet eine Ethiklehrerin ihre Schülerinnen und Schüler wieder auf?

Anita Kitzberger: So wie alle meine Kolleginnen und Kollegen, Aufrichten kann man nur mit Freundlichkeit, durch ehrliches Zuhören und Aufmerksamkeit.

Sie unterrichten seit 23 Jahren Ethik. Was sollen Schülerinnen und Schüler da jedenfalls verstanden haben, wenn das Jahr endet?

Dass der Mensch ein zoon politikon ist, ein soziales und politisches Wesen. Dass wir in einer Gesellschaft zusammenleben und uns darüber verständigen müssen, wie wir das gestalten. Wir wollen gemeinsam Regeln, Wertvorstellungen und Traditionen hinterfragen, diskutieren und reflektieren, sodass jeder Mensch ein gutes Leben führen kann.

Also geben Sie einen Kompass für ein gutes Leben?

Ja, es geht um das gute Leben. Das wird natürlich in der Philosophie unterschiedlich gesehen, was das bedeutet.

Wie geht das Unterrichten in Klassen mit Kindern unterschiedlichster Herkunft?

Die Schülerinnen und Schüler haben natürlich unterschiedliche Ansichten, Moral- und Wertvorstellungen. Im Unterricht wollen wir aber den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, ihre Haltung zu reflektieren, über das Leben zu philosophieren.

Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Moralvorstellungen und Werte infrage stellen?

Natürlich.

Besteht da nicht die Gefahr, Kinder zu indoktrinieren?

Das würde ich vehement verneinen. Lehrerinnen und Lehrer sind sehr wohl in der Lage zu differenzieren zwischen ihren eigenen Wertvorstellungen und ethischen Theorien; im Ethikunterricht werden Diskurse genau über diese Fragen geführt. Und es wird niemanden indoktriniert.

Warum wurde dann das Indoktrinationsverbot extra ins Gesetz geschrieben?

Die Einführung des Ethikunterrichts ist lange Zeit sehr kontrovers diskutiert worden und es mussten viele Befürchtungen ausgeräumt werden. Ziel des Ethikunterrichtes ist nicht Meinungen zu reproduzieren, sondern wir versuchen gemeinsam die wichtigsten Fragen des Lebens zu diskutieren. Als Grundlage dafür haben wir die Philosophie, Psychologie, Soziologie, die Geschichte und vieles mehr. Wir erfinden das Rad nicht neu – Liebe, Glück, Tod, sind seit Menschengedenken wesentliche Fragen, die sich nicht geändert haben. Geändert haben sich die Antworten, das schon. Aber ich gebe kein Ziel aus, welche Haltung oder Meinung alle zum Schluss haben sollen.

Und wenn ein Schüler sagt: Männer sind mehr wert als Frauen?

Naja, das ist kein Naturgesetz, sondern Ausdruck einer patriarchalischen, paternalistischen Gesellschaftsordnung. Aufgabe des Ethikunterrichts wäre es, das zu reflektieren, warum es zu so einer Haltung kommt. Zum Glück können wir uns da auf eine Jahrtausende alte Philosophie stützen.

Haben Jugendliche heute einen anderen Fokus als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, sind sie abgestumpfter?

Abgestumpft sind sie überhaupt nicht, nein. Außerdem hat sich schon Sokrates über die Jugend beschwert. Mein Eindruck ist eher, dass es sehr viele engagierte Jugendliche gibt, die einen gesellschaftlichen und politischen Beitrag leisten wollen. Die Probleme sind sicher andere geworden. Ich finde es ja wunderbar, wenn sich junge Menschen engagieren, für Klimaschutz etwa oder Umweltschutz oder Tierethik.