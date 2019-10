Es ist Zeit für ein "Europa zuerst"

Will die EU eine ihrer schwersten Krisen bewältigen, müssen ihre Eliten jetzt Leadership zeigen. Ein erster Schritt wäre es, den Brexit – auch ohne Abkommen – endlich zu vollziehen. Eine weitere Verschiebung würde die Unsicherheit in der Wirtschaft und an den Börsen vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession zusätzlich befeuern.

Und Trump? Seiner " America First"-Politik kann man nur mit einer industriepolitischen Langfrist-Strategie begegnen. Denn Europa hat in vielen Bereichen noch immer einen technologischen Vorsprung. Von zum Beispiel zukunftsträchtigen Bahn- oder Luftfahrtkonzepten (die andere dann kopieren) bis hin zu innovativer Energietechnik – die Basis dafür kommt aus Europa.

Und es könnte noch viel mehr sein, würde sich die EU-Politik endlich zu einem natürlich mit Augenmaß gelebten " Europa zuerst" durchringen. Stattdessen neigen wir dazu, andere und ihre Errungenschaften kritiklos zu bewundern – von Silicon Valley bis Singapur.

Als ehemalige Verteidigungsministerin weiß von der Leyen sicher, dass man einen Gegner mit Ehrfurcht allein nicht besiegen kann.