Erstes Stimmungstief bei neuen Reformpartnern

Demnach ist nämlich die "alte Reformpartnerschaft" in der Steiermark zu Ende; die SPÖ, so wird Schickhofer zitiert, habe mit der Volkspartei heute eine "normale Koalition" – der Zusatz "nur noch" fehlte, dennoch klang das alles eher nüchtern.

Hat sich die in Rest-Österreich so gelobte Reformpartnerschaft in der Steiermark also überholt? Ist das Klima nun spürbar abgekühlt?

Nein, nein, kalmiert man in beiden Parteien.

Auch die Reformpartnerschaft zwischen Voves und Schützenhöfer habe 2010 fast zehn Monate gebraucht, um in die Gänge zu kommen.

Und dass das neue Duo – noch – nicht von jenem Vertrauensverhältnis profitiert, für das zuletzt die Herren Voves und Schützenhöfer gepriesen wurden, habe wohl auch mit dem Alter der nun handelnden Personen zu tun – ein 35-Jähriger und ein 63-Jähriger hätten einfach eine andere Gesprächsbasis als zwei Gleichaltrige.

Das ist alles richtig und nachvollziehbar.