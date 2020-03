Erster Wirbel um Kurzarbeit: ÖGB über "schwarze Schafe" erzürnt

Sollten ArbeitnehmerInnen einen Verdacht haben, dass in der jeweiligen Firma etwas nicht mit rechten Dingen zugehen sollte, sollen diese sich an den ÖGB oder an die Arbeiterkammer wenden, rät Lindner. "Ich kann Ihnen versichern, wir als Österreichischer Gewerkschaftsbund auf dieser Problematik jedenfalls drauf bleiben werden."