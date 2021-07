Erster Schlagabtausch: Kern kanzelt Strache ab

Kern fand Straches Tonfall am heutigen Tag zwar einigermaßen gemäßigt, an sich missfällt ihm aber die Wortwahl der vergangenen Wochen: "Gewalt der Worte kann sich sehr rasch in Gewalt der Taten entwickeln", warnte der Kanzler. Ganz ähnlich meinte später die Grüne Menschenrechtssprecherin Alev Korun: "Der Gewalt der Worte folgt sehr oft die physische Gewalt." Direkt an Strache adressiert meinte der Kanzler: "Die Geister, die sie rufen, werden auch Sie nicht rasch los werden." Nachgelegt wurde von SP-Klubchef Andreas Schieder. Strache solle lieber einmal in den eigenen Reihen Ordnung machen, wenn man sehe, dass unter jenen "Identitären", die die Klagenfurter Uni zuletzt gestürmt hatten, auch ein FPÖ-Funktionär sei.

Kern dürfte bei seinem Rat an Strache auch auf die Postings im Netz angespielt haben: Auf Facebook veröffentlichten Strache-Fans wüste Drohungen gegen den Kanzler. Die FPÖ verurteilte die Gewaltaufrufe, Strache rief seine Fans abermals zur Sachlichkeit auf. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler sah hingegen gestern die FPÖ mitverantwortlich für die Hasspostings gegen Kern. "Diese Droh-Postings gegen den Bundeskanzler sind ja nur die Spitze des Eisbergs".