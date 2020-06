Erste Sondersitzung zu ÖVP-Affären Amon & Hakl fix

Wenn die Zeugen zu den ÖVP-Affären Amon und Hakl nicht in den U-Ausschuss kommen dürfen, dann kommen die ÖVP-Affären eben ins Plenum des Nationalrates. Nach diesem Motto versuchen FPÖ, Grüne und BZÖ die Regierung mit einer Reihe von Parlaments-Sondersitzungen unter Druck zu setzen. Jede Woche soll es eine Extra-Sitzung geben – so lange, bis SPÖ und ÖVP ihre Mehrheit im U-Ausschuss nicht mehr dazu nutzen, um die Ladung unliebsamer Zeugen zu verhindern.

Gemeinsam können die Oppositionsparteien unbegrenzt Sonder-Sitzungen einberufen. Der Antrag für die erste (Thema: Die Telekom-Affäre) wurde am Montag eingebracht; sie soll am Mittwoch nach Ostern stattfinden. Weil am Mittwoch auch eine Sitzung des U-Ausschusses angesetzt ist, könnte die Sondersitzung auch noch auf Freitag verschoben werden. Eine Einigung zwischen den Fraktionen soll am Dienstag erzielt werden.