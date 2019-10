Erste NR-Sitzung: Freundliche Begrüßung für Philippa

Es ist das erste Mal, dass der neue Nationalrat heute zusammentritt – und damit auch der erste Auftritt von Philippa Strache als neue Abgeordnete.

Als „wilde Abgeordnete“ ohne Klubzugehörigkeit musste die ehemalige "First Lady" in der FPÖ in der letzten Reihe Platz nehmen. Direkt hinter der Fraktion der SPÖ sitzt Philippa Strache in der kommenden Gesetzgebungsperiode. Und von den neuen Nationalratskollegen gab’s dann auch gleich einige nette Handshakes.

Berufung und Beruf

Zum Einstand hatte ihr Heinz-Christian Strache noch einige emotionale Worte auf Facebook mitgegeben. "Meine liebe Philippa! Gerade am heutigen Tag einmal mehr: Ich bin sehr stolz auf Dich!“, schrieb Strache heute. „Und ich bin mir sicher, Du wirst Deine Berufung hervorragend meistern.“

Beruf oder Berufung – das ist bei Philippa Strache ohnehin die Frage. Seit seinem Rückzug aus allen Ämtern steht ihr Ehemann ohne Einkommen da. Philippa ist aktuell also die Alleinverdienerin im Hause Strache.

Ob Philippa Strache von der FPÖ ausgeschlossen werden wird, das ist noch offen. "Wir haben noch nichts entschieden", sagte eine Wiener FPÖ-Sprecherin. Für den oberösterreichischen FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner ist eine „Trennung unausweichlich“. Er ließ bei einem Medientermin heute wissen: "Ich hoffe, dass sie für das Steuergeld ordentliche Politik macht."

In der konstituierenden Nationalratssitzung werden heute die Nationalratspräsidenten gewählt. Bereits am Dienstag haben die Klubs ihre personellen Weichen gestellt. Die Klubobleute sind Sebastian Kurz ( ÖVP), Pamela Rendi-Wagner ( SPÖ), Herbert Kickl ( FPÖ), Werner Kogler ( Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (Neos).

