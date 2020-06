Erste Konsequenzen in der Telekom-Affäre

In der Korruptions-Affäre rund um die Telekom Austria ( TA) werden erste Konsequenzen gezogen: Am Freitag stellte der SPÖ-Abgeordnete Kurt Gartlehner seine Funktion als Telekom-Sprecher seiner Partei offiziell „ruhend“, nachdem ihm vorgeworfen wurde, er habe 2007 und 2008 Telekom-Geld in der Höhe von 3000 Euro monatlich angenommen.

Stunden zuvor trat der Tiroler Finanzlandesrat Christian Switak ( ÖVP) zurück. Jagdeinladungen der Telekom und dem Lift-Unternehmer Heinz Schultz (sponserte auch eine günstige Mietwohnung) haben dem für Raumordnung zuständigen Landesrat heftige Kritik eingebracht. Switak folgt der Haller Bürgermeister Johannes Tratter.