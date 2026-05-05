Ernst Gödl einstimmig zum neuen VP-Klubchef gewählt

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Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Wöginger hatte am Montag nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung in einem Amtsmissbrauch-Prozess seinen Rücktritt erklärt. Sein Mandat behält er aber und - wie die APA am Dienstag erfuhr - er bleibt auch Obmann des parteiintern mächtigen Arbeitnehmer-Bundes ÖAAB. Dem Vernehmen nach plant er auch, im Herbst neuerlich für diese Funktion zu kandidieren.

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Nur wenige Stunden nach dem Finale in dem Linzer Amtsmissbrauchs-Prozess war durchgesickert, dass der der breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Langzeit-Parlamentarier Gödl den Klub der ÖVP leiten soll. Vor der Klubsitzung heute früh, bei der die Wahl formal erfolgt, zeigte sich der Steirer "sehr" überrascht, nominiert worden zu sein.