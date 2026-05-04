Wöginger tritt nach Schuldspruch in Causa Postenschacher als ÖVP-Klubchef zurück

Wir schreiben Tag 14 im Prozess rund um eine Postenvergabe im Finanzamt Braunau - und heute war Urteilstag.

Um 14 Uhr verkündete Melanie Halbig, Vorsitzende des Schöffensenats, am Linzer Landesgericht die Urteile für ÖVP-Klubchef August Wöginger sowie die beiden Beamten Siegfried M. und Herbert B.

Der ÖVP-Klubchef wurde wegen Amtsmissbrauch zu sieben Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 43.200 Euro verurteilt. Eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten bedingt gibt es auch für die beiden Beamten M. und B., sie wurden zudem noch wegen falscher Beweisaussage verurteilt. Den Angeklagten hatten bis zu fünf Jahre Haft gedroht (mehr dazu hier).

In einer ersten Reaktion unmittelbar nach der Urteilsverkündung kündigte Wöginger auch an, politische Konsequenzen zu ziehen: Er trat am Dienstag "mit sofortiger Wirkung" auch als ÖVP-Klubchef zurück. Er werde sich auf seine Arbeit als Sozialsprecher im Parlament konzentrieren, sagte er in einem ersten Statement. Er rechne aber damit in zweiter Instanz einen Freispruch zu erreichen.