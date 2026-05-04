Filzmaier über Wöginger-Prozess: "Hat der ÖVP massiv geschadet"

Am Montag ist der Postenschacher-Prozess am Landesgericht Linz zu Ende gegangen. August Wöginger (ÖVP) wurde dabei schuldig gesprochen. Als erste Konsequenz zog er sich von seinem Amt als ÖVP-Klubchef zurück. Für Politologe Peter Filzmaier kam diese Entscheidung nicht überraschend, wie er in der ZiB2 anmerkte. "Politisch ist Wöginger nicht mehr haltbar", sagte Filzmaier. Er verwies auf extrem schlechte Vertrauenswerte: Im OGM-Vertrauensindex liege Wöginger bei rund minus 50. "Misstrauen ihm fast 75 Prozent und nur rund 25 Prozent vertrauen ihm", erklärte Filzmaier.

Hoffnung auf Freispruch in zweiter Instanz Gleichzeitig warnte Filzmaier vor Vorverurteilungen. "Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Urteil und das ist eine wichtige Errungenschaft in einem Rechtsstaat." Wöginger und die ÖVP hätten daher das Recht, auf einen Freispruch in zweiter Instanz zu hoffen. Das politische Problem für die Volkspartei sei jedoch, dass sich die Debatte verlängere. Der Fall falle zudem in Richtung oberösterreichischen Landtagswahlkampf, was den Druck erhöhe.