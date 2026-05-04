Im Nationalrat hat sich Ernst Gödl zuletzt bereits in die zweite Reihe vorgearbeitet. Jetzt geht es noch eine nach vorne. Österreichs vormals jüngster Bürgermeister übernimmt nach dem Rücktritt von August Wöginger die Leitung des ÖVP-Parlamentsklubs und damit eine wichtige Schaltzentrale für die schwarz-rot-pinke Koalition. Die Entscheidung für den Steirer kommt eher überraschend, war er doch als Sicherheitssprecher seiner Partei eher unauffällig geblieben. Nicht weniger als 18 Jahre ist es her, da verkündete der heute 54-jährige Steirer seinen Abschied aus der Politik. Gerade hatte er geheiratet, seine Frau war schwanger und er wollte sich nach seinem Jus-Studium einem bürgerlichen Beruf zuwenden.

Von Polit-Virus in Mexiko erfasst Gekommen ist es anders. Das Polit-Virus, das den Schüler eines Grazer Stiftgymnasiums im Rahmen eines Austausch-Jahres in Mexiko erfasst hatte, ließ sich nicht so leicht abschütteln. Gödl war schon 1995 als mit 23 Jahren jüngster Bürgermeister des Landes erstmals einer größeren Öffentlichkeit aufgefallen, damals noch als Parteifreier. Das sollte sich erst mit seinem Einzug in den steirischen Landtag im Jahr 2000 ändern. Im Vorjahr feierte Gödl mit der ÖVP quasi silberne Polit-Hochzeit. Gleich mit dem Parteieintritt übernahm er die Obmannschaft der Volkspartei in Graz und Umgebung, die er seither mit der Unterbrechung von fünf Jahren während seiner Ausstiegsüberlegungen inne hat.

Fast 20 Jahre Bürgermeister Lange war er auch Gemeindeoberhaupt von Zwaring-Pöls, 19 Jahre insgesamt, ehe er im Zuge einer Gemeindefusion zum Vizebürgermeister der neuen Marktgemeinde Dobl-Zwaring wurde. Den Posten füllte er bis ins Vorjahr aus, als er sich ganz seiner Karriere im Bund widmen wollte. Die hatte in der Länderkammer begonnen, wo er Mitte des vergangenen Jahrzehnts für zwei Jahre zum Vizepräsidenten des Bundesrats bestimmt wurde. 2017 war dann endlich das Ziel Nationalrat erreicht. Seit 2020 ist Gödl dort Bereichssprecher für Integration, später kamen auch die Sicherheitsagenden hinzu. Sich dort zu profilieren war schwierig, stehen doch die Parteifreunde Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei den entsprechenden Themen im Rampenlicht.