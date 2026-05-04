Nach Rücktritt von Wöginger: Ernst Gödl soll neuer ÖVP-Klubchef werden

Nach dem Rücktritt von August Wöginger als Klubobmann der ÖVP soll der steirische Abgeordnete Ernst Gödl diese Position von ihm übernehmen. Wie die APA aus Parteikreisen erfuhr, soll der 54-jährige Landwirt und Jurist Dienstagfrüh in einer Klubsitzung Parlament in diese Position gewählt und danach der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Die Nominierung erfolgte Montagabend in einer Sitzung des Bundesparteipräsidiums.