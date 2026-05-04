Nach Rücktritt von Wöginger: Ernst Gödl soll neuer ÖVP-Klubchef werden
Nach dem Rücktritt von August Wöginger als Klubobmann der ÖVP soll der steirische Abgeordnete Ernst Gödl diese Position von ihm übernehmen. Wie die APA aus Parteikreisen erfuhr, soll der 54-jährige Landwirt und Jurist Dienstagfrüh in einer Klubsitzung Parlament in diese Position gewählt und danach der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die Nominierung erfolgte Montagabend in einer Sitzung des Bundesparteipräsidiums.
Nachfolger von Wöginger war einst jüngster Bürgermeister Österreichs
Gödl, am 28. Dezember 1971 in Graz geboren, war 1995 der jüngste Bürgermeister Österreichs, und zwar in Zwaring-Pöls. 2014 wurde er zunächst Bundesrat, seit 2017 hat er ein Mandat im Nationalrat inne, wo er als Sicherheitssprecher fungiert. Auch im steirischen Landtag war er zehn Jahre lang vertreten.
Gödl folgt auf Wöginger, der am Montag nach seiner erstinstanzlichen, nicht rechtskräftigen Verurteilung im Postenschacher-Prozess seinen Rücktritt als Klubobmann erklärt hatte.
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