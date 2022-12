Ernst-Dziedzic und Kucharowits: Angriffe auf Kurden Völkerrechtsbruch

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nutze den Terroranschlag in Istanbul im November als Vorwand für die jüngsten Attacken gegen Kurden. Daher fordere sie eine internationale Untersuchung des Anschlags. So würde Erdogan die Grundlage für die Attacken entzogen werden.

Ernst-Dziedzic übte zudem Kritik an "Handshake-Terminen" österreichischer Politiker mit Erdogan. Heuer hatten sich sowohl Nationalratspräsident Werner Sobotka als auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit dem türkischen Präsidenten getroffen. Sie selbst, Ernst-Dziedzic, habe derartige Anfragen abgelehnt. "Ich werde der Türkei sicher nicht den roten Teppich ausrollen", bekundete sie.

An der Pressekonferenz nahm auch Thomas Schmidinger teil. Der Politikwissenschafter hält sich seit geraumer Zeit in Erbil auf, der Hauptstadt der kurdischen Regionalregion. "Die Türkei hat schon seit Jahren, von der internationalen Öffentlichkeit unbemerkt oder unkommentiert, Truppen im Nordirak stationiert mit dem Argument, gegen die PKK kämpfen zu müssen", erzählte er. Schmidinger warnte davor, dass die Angriffe der Türkei dazu führen würden, dass Anhänger des "Islamischen Staates" (IS) freikämen. Kurden bewachten nämlich Gefängnisse, in denen IS-Kämpfer säßen. Bereits bei Angriffen 2019 sei ein Camp so stark beschädigt worden, dass Mitglieder der Terrormiliz haben flüchten können. "Im Zuge des Angriffes würden nicht nur neue Flüchtlinge produziert, sondern es würde auch ein Sicherheitsrisiko für Europa bestehen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit ehemalige IS-Kämpfer hier landen würden", warnte er.