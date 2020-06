Erneut Wirbel um geschwärzte Akten

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Günther Kräuter sprach von einer „ Provokation“ und echauffierte sich: „Man muss den Behörden die Schwarzgriffel aus der Hand nehmen. Niemand hat bei den Akten, die ins Parlament kommen, etwas herumzustreichen.“ Im Finanzministerium hieß es am Samstag, es handle sich um ein Missverständnis. Die geschwärzten Teile sind Unterlagen aus dem einstigen Eurofighter-U-Ausschuss. Diese seien ebenso im Gesamtakt enthalten wie die vollständig lesbare Version dieser Dokumente. Das wurde auch der U-Ausschuss-Vorsitzenden Gabriela Moser im Finanzressort mitgeteilt. „Wir werden das aber noch nachprüfen“, kündigte die Grüne im KURIER-Gespräch an. Kräuter meint detto, die Sache sei „noch nicht lückenlos geklärt“. Er behauptet, auch in der neuen Version sei zum Beispiel ein Firmenname geschwärzt.