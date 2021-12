Erneuerbare Energie: Wird das Gesetz gekippt?

Seiner Meinung nach habe man sich im Ministerium nicht genug darum gekümmert. Pernkopf: „Vielleicht wäre es besser gewesen, es wären von den Experten nicht alle zu einer Klimakonferenz gereist, sondern hätten das Gesetz anständig auf Schiene gebracht.“ Nachsatz: „Ich habe es satt, immer nur über internationale Klimakonferenzen zu reden. Es müssen Dinge auch umgesetzt werden.“ Und jene Menschen, die das wollen, müsse das Umsetzen ermöglicht werden. „So wird man die gesteckten Ziele nie erreichen.“ Ministerin Leonore Gewessler sei deswegen nun gefordert, das Gesetz in Brüssel rasch durchzusetzen.

Seitens des Klimaministeriums wird versucht, zu kalmieren: Beim EEG in Deutschland habe die Notifizierung sieben Jahre gedauert. „Die Gespräche zur Notifizierung laufen wie geplant“, heißt es aus Gewesslers Kabinett. „Wir sind im ständigen Austausch mit der EU-Kommission und zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt werden kann.“ Und alle Teile des EAG, die nicht von der Notifizierung betroffen sind – wie die Investitionsförderungen oder die Energiegemeinschaften –, seien bereits seit Sommer in Kraft.“

Da widersprechen aber die Energie-Verbände. Denn es würden noch immer zahlreiche Verordnungen fehlen, die teils vom BMK, teils von der E-Control kommen müssen. Das letzte Wort ist in der Ökostrom-Causa also noch lange nicht gesprochen.M. Gebhart, B. Gaul