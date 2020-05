Ermittlungen gegen Darabos

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat gegen Verteidigungsminister Norbert Darabos und sieben weitere Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die sollen Heeres-Liegenschaften besonders günstig an SPÖ-nahe Firmen in Wien verschachert haben. Der Minister spricht von Verleumdung.

Dass es bei den Millionendeals Ungereimtheiten geben soll, wurde erstmals am 17. August durch eine Meldung des Generalleutnants Freyo Apfalter aktenkundig. Sie trägt den Titel: „Wahrnehmung bzgl. Raumordnung Wien; Verdacht einer gerichtlich strafbaren Handlung.“ Die Meldung ging unter anderem an den Minister persönlich. Jetzt liegt auch eine ähnlich lautende Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Von wem diese stammt, ist unbekannt. Von Darabos ist sie nicht.