Anlässlich des Equal Pay Day am Mittwoch werden erneut Rufe nach Lohntransparenz laut. Zunehmend ungeduldig zeigten sich die Grünen am Dienstag. Immer noch würden Frauen in Österreich weniger verdienen als Männer. "Diese Ungerechtigkeit müssen wir endlich beseitigen", forderte Frauensprecherin Meri Disoski in Richtung Koalitionspartner in einer Aussendung. Auch der Frauenring bemängelte, dass es kaum Fortschritte gebe. Lohntransparenz fordert auch der Seniorenbund.

Vom Jahresbeginn bis zum morgigen 14. Februar müssen Frauen symbolisch gratis arbeiten, vergleicht man ihr Gehalt mit jenem der Männer. Im Durchschnitt ergeben sich dadurch nach Berechnungen des Frauennetzwerks "Business and Professional Women Austria" (BPW) Einkommenseinbußen in Höhe von 5.800 Euro im Jahr. Bei 40 Arbeitsjahren sei das hochgerechnet ein Lohnverlust in Höhe von 232.000 Euro. "Das ist eine Eigentumswohnung und somit klar um 232.000 Euro zu viel", kritisierte Disoski.