Grüne bleiben Umfragekaiser

Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner war bemüht, gute Stimmung zu verbreiten: Das Ergebnis sei eine große Freude, „und es wird besser werden. Traditionell ist es so, dass das Lächeln der Grünen umso größer wird, je länger der Wahlabend dauert“, hoffte er auf bessere Ergebnisse aus den großen Städten. Der Regierung sei mit dem Ergebnis „der Regierungsauftrag entzogen worden“, sagte Wallner, um nur wenige Minuten später zu konkretisieren: „Oder fast entzogen worden.“

Die Grünen hätten flächendeckend dazugewonnen, so Wallner, „das ist ein großer Vertrauensbonus.“

Im Wahlkampf hatten die Grünen vor allem auf ihr Image als Anti-Korruptionspartei gesetzt: „Saubere Umwelt. Saubere Politik“, war das Motto. Sie rühmten sich, als einzige der Parlamentsparteien in keinen Korruptionsskandal verwickelt gewesen zu sein.

Geschadet hat den Grünen vor allem das Antreten der Neos, die vor allem im städtischen Bereich mögliche Zuwächse für die Grünen dämpfte. Aber auch Forderungen wie etwa nach Tempo 80 als Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen dürften geschadet haben. Doch der wirkliche Aufreger und schwere Dämpfer für die Öko-Partei in diesem Bundeswahlkampf war ein sehr regionales Thema: Eine Fußgängerzone in der Wiener Mariahilfer Straße. Die politische Konkurrenz wiederholte immer und immer wieder, welches Chaos die grüne Stadtkoalition hier angerichtet habe. Dabei stand die Wiener Grünen-Chefin Maria Vassilakou am Sonntag gar nicht zur Wahl. Sie muss erst 2015 das starke Wiener Ergebnis (12,4 Prozent im Jahr 2010) verteidigen.

