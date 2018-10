Enge Verbündete in der EU – Kurz und Rutte

Zu Ungarns umstrittenem Premier Viktor Orban mag Kanzler Kurz „Brücken bauen“. Sein engster Verbündeter in Europa aber ist ein anderer: der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Mit dem rechtsliberalen Premier in Den Haag teilt Kurz nicht nur die Härte in der europäischen Migrationspolitik oder den offensiv kritischen Kurs gegenüber der Türkei. Bei fast allen politischen Zielen, die man in Europa erreichen oder verhindern will, ziehen die beiden Amtskollegen an einem Strang. Und es stimmt die Chemie zwischen dem 51-jährigen Rutte und dem um fast zwanzig Jahre jüngeren Österreicher.

So glich des Kanzlers kurzer Arbeitsbesuch im Rahmen des österreichischen EU-Vorsitzes am Montagabend in Den Haag schon fast einem Vorbeischauen bei Freunden. Nicht zu vergessen: Als erster offizieller Besucher beim damals frisch angelobten Kanzler war Mark Rutte hereingeschneit – Wochen vor Orban. Und es war der in acht Regierungsjahren skandal- und makelfrei agierende Rutte, der bei Kurz beim Neujahrskonzert in der Loge saß.