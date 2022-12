Energieschutzschirm: Landeshauptleute fordern deutsches Modell

Der Antrag bezieht sich vorerst einmal nur auf die Unternehmen. Thomas Stelzer: "Es geht um das Überleben von kleinen Betrieben wie zum Beispiel von Bäckern oder Tischlern, aber auch um die Wettbewerbsfähigkeit von großen Industriebetrieben und den Verlust zigtausender Arbeitsplätze. Die Betriebe und ihre Mitarbeiter brauchen jetzt rasche und unbürokratische Unterstützung in Form eines Energieschutzschirms." Es gehe auch um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber deutschen Unternehmen. Stelzer: "Wenn Unternehmen kommendes Jahr in Deutschland plötzlich einen Bruchteil für Energie bezahlen als in Österreich, sind unsere Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig."

Schutzschirm befristet

Was in dem Antrag noch wichtig ist: Der Energieschutzschirm soll mit Ende 2023 befristet sein. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: "Es muss noch vor Weihnachten Klarheit und Planbarkeit hersschen. Viele Unternehmer wünschen sich das deutsche Modell, daher ist es wichtig das rasch zu prüfen. Aber welches Modell auch kommt, es muss rasch kommen." Dazu ist ihr wichtig, dass die Entlastungen jenen in Deutschland entsprechen.