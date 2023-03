Energie- und Antiteuerungshilfen belasteten Staatshaushalt 2022

Im Jahr 2022 betrug ├ľsterreichs ├Âffentliches Defizit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 14,3 Mrd. Euro (nach 23,5 Mrd. Euro im Jahr 2021) - allein auf Energie- und Antiteuerungsausgaben entfielen davon 9,9 Mrd. Euro. Wie es in einer Pressekonferenz der Statistik Austria am Freitag weiter hie├č, erh├Âhte sich der ├Âffentliche Schuldenstand 2022 um 16,4 Mrd. Euro auf 350,8 Mrd. zu Jahresende. Trotzdem fiel die Schuldenquote.

Das Verh├Ąltnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung ging n├Ąmlich durch einen noch st├Ąrkeren Anstieg des BIP von 82,3 Prozent Ende 2021 auf 78,4 Prozent Ende 2022 zur├╝ck und n├Ąherte sich so ein St├╝ck weit der Maastricht-Grenze von 60,0 Prozent an, f├╝hrte Generaldirektor Tobias Thomas aus. Auch unter dem EU-Schnitt von 86,0 Prozent liegt ├ľsterreich damit. Einnahmen von 221,7 Mrd. Euro (plus 8,6 Prozent) standen Rekordausgaben von 236,0 Mrd. Euro (plus 3,7 Prozent) gegen├╝ber, und das trotz starkem R├╝ckgang der staatlichen Subventionen durch die auslaufenden Corona-Ma├čnahmen (von 19,1 auf 7,7 Mrd. Euro 2022).