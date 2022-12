Energie: Auch Unis wollen sich um Zuschuss anstellen

Auch die Unis wollen von der geplanten Ausweitung des Energiekostenzuschusses profitieren. "Die UniversitĂ€ten sind mit mehr als 63.000 BeschĂ€ftigten nicht nur ein großer Arbeitgeber in Österreich, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor", so die PrĂ€sidentin der UniversitĂ€tenkonferenz, Sabine Seidler, in einer Aussendung. Deren angespannte Finanzlage resultiere zu einem Viertel aus steigenden Energiekosten - es wĂ€re also sinnvoll, sie in das Fördermodell einzubeziehen.