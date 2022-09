Endbericht zum Generalstaatsanwaltschaft soll vorliegen

Die Justizministerin soll kein Weisungsrecht über die Staatsanwaltschaften des Landes haben. Das ist, im Kern, die Idee, die hinter der so genannten Generalstaatsanwaltschaft liegt - und die gerade politisch vorbereitet wird. Eine 26-köpfige Arbeitsgruppe hat sich im Justizministerium mit der geplanten Generalstaatsanwaltschaft beschäftigt. Und der Endbericht, also die Empfehlung an die Politik, liegt nun vor.

Laut Berichten der Tageszeitung Standard hat die Arbeitsgruppe konkrete Empfehlungen erarbeitet. Weisungsermächtigt bzw. -befugt wäre demnach in Zukunft anstatt der Justizministerin die Leiterin oder der Leiter einer Generalstaatsanwaltschaft. Zum Thema der parlamentarischen Kontrolle solle das Parlament in Angelegenheiten der Justizverwaltung weiter uneingeschränkte Kontrolle haben, empfiehlt die Arbeitsgruppe. Das treffe aber nicht auf laufende Ermittlungsverfahren zu. Damit wolle man den Anschein von "politischer Einflussnahme" vermeiden.