Elternmonat für Grundwehrdiener und Zeitsoldaten

Das Bundesheer möchte als Arbeitgeber attraktiver werden. Ein Schritt in diese Richtung soll eine vor Kurzem in Begutachtung geschickte Novelle des Wehrrechtsänderungsgesetzes sein, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit. Neben der Einführung eines Elternmonats für Grundwehrdiener oder Zeitsoldaten sollen ferner auch sozialversicherungsrechtliche Benachteiligungen für Präsenz- und Ausbildungszeiten beseitigt werden. Hintergrund ist die steigende Personalknappheit.

"Mit dieser Gesetzesnovelle schaffen wir einen weiteren Schritt auf unserer 'Mission Vorwärts'", wurde Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Die Änderungen sollen weitere Anreize für den Dienst im Bundesheer bringen und diverse Benachteiligungen beseitigen.