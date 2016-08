"Ich bin wahrscheinlich genauso sauer wie sie, noch einmal wählen zu müssen. Aber wenn wir nicht wählen gehen, dann entscheidet jemand anderer für uns."

Elizabeth T. Spira kommt wie immer gleich zur Sache. Die ORF-Institution ("Liebesg’schichten und Heiratssachen") ist die erste einer Riege an prominenten Persönlichkeiten, die unter dem Motto "Ich bleib wahlmunter" zum abermaligen Gang an die Urne wirbt. Adele Neuhauser, Maria Hofstätter, Cornelius Obonya sowie die Band Texta sollen in den kommenden Wochen folgen.

"Die Idee zu einer Wahlmunterkeits-Kampagne kam uns, weil wir von vielen gehört haben, dass es sie nervt, ein weiteres Mal wählen müssen", erklärt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, in der dazugehörigen Aussendung. "Doch Demokratie lebt von Beteiligung. Wahlmunter zu bleiben und die Stimme abzugeben, ist ein wichtiges Lebenselixier für unsere Demokratie"

Die Videospots sollen in Kinos und Fernsehkanälen laufen, die die gemeinnützige Aktion unentgeltlich unterstützen. "Wir geben ja keine Wahlempfehlung ab", sagt Alexander Pollak auf Anfrage von Kurier.at. Dazu sollen die Videos auch über soziale Netzwerke verbreitet werden.

Dass mit Elizabeth T. Spira, Adele Neuhauser und Cornelius Obonya gleich drei prominente Persönlichkeiten dabei sind, die auch im Personenkomitee von Alexander Van der Bellen zu finden sind, ist laut Pollak Zufall. "Wir haben keine Hintergrundchecks durchgeführt", erklärt er, sondern "Personen gefragt, von denen wir glauben, dass sie für demokratische Grundwerte stehen."