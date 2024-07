Elisabeth Köstinger übernimmt Aufsichtsratsmandat in Biotechnologie-Unternehmen

Das Engagement endete im Vorjahr - dafür übernahm die 45-Jährige Mandate in anderen Unternehmen. Wie bereits berichtet ist Köstinger an der Streaming-Plattform Hektar beteiligt. Zudem ist sie seit 2023 Aufsichtsrätin bei der Billig-Fluglinie Ryanair.

Seit Kurzem ist sie nun zudem Aufsichtsrätin der Reploid Group AG, wie aus einer Aussendung hervorgeht. Das Biotechnologie-Unternehmen mit Niederlassungen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien und der Tschechischen Republik entwickelt Technologien, Produkte und Dienstleistungen auf Basis von Insekten.

So nutzt Reploid unter anderem Insektenlarven, "um Lebensmittelreste in hochwertiges Protein und Fett umzuwandeln". 3 Prozent der Larvenmasse bleiben laut Reploid für den Fortbestand der Fliegenkolonie und somit für den Fortbestand des biologischen Kreislaufes erhalten. 40 Tonnen organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie werden täglich, so die Gruppe, von Insekten in Rohstoffe umgewandelt.