Der Bundespräsident ist kein Ersatzkaiser

Das Arbeitszimmer des Bundespräsidenten war auch das des Kaisers Joseph II., der in Fischers Einschätzung "sehr fortschrittlich und modern war. Aber die Dauerhaftigkeit seiner Reformen reicht nicht an die seiner Mutter heran, vor allem, weil viele von ihnen später rückgängig gemacht wurden."Zur Zeit von Kaiser Franz Joseph diente der Leopoldinische Trakt als Wohnappartement für dessen Eltern, in der Ersten Republik war hier ein Museum untergebracht."Es war Karl Renner, der 1945 diesen Teil der Hofburg als Sitz für das Staatsoberhaupt auswählte", weiß Heinz Fischer, der selbst in die Dokumente Einblick nahm, die aufzeigen, wie es dazu gekommen ist: " Renner schätzte einen angenehmen Lebensstil, Zigarren und eine entsprechende Umgebung. Im Sommer 1945 hat er als provisorischer Staatskanzler an den Staatssekretär Julius Raab im Handelsministerium geschrieben, dass man Ende des Jahres einen Bundespräsidenten werde wählen müssen, für den ein Amtssitz zu schaffen wäre. Dieser sollte nicht – wie in der Ersten Republik – im Kanzleramt sitzen, sondern in einem eigenständigen Gebäude. Raab bot fünf Palais an, fügte aber hinzu, dass auch Räume in der Hofburg infrage kämen. Renner hat sich für den Leopoldinischen Trakt entschieden. Was ich nicht weiß", sagt Fischer, "ist, ob Renner damals schon ahnte, dass er diesen Amtssitz für sich selbst ausgesucht hat."