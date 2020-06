Eine Armee ohne Feind?

Bei den Bombenanschlägen am 11. März 2004 in Madrid wurde die spanische Armee zur Absicherung benötigt. Auch der Bombenanschlag am 7. Juli 2005 in London war nur mit einem Armee-Einsatz zu bewältigen. Selbst ein Einzeltäter, wie der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik, brachte die zivilen Sicherheitsstrukturen an den Rand der Kapazitäten. Beim Attentat in Oslo mussten Soldaten wichtige Gebäude schützen.

Aufgrund dieser Ereignisse war für die österreichischen Sicherheitsanalysten bald klar, dass die Polizei schon alleine mit der Überwachung der Raffinerie Wien Schwechat überfordert wäre. Diese Bedrohungen sind nun ein Schwerpunkt im neuen österreichische Konzept der "Umfassenden Sicherheitsvorsorge", wo von einer Demilitarisierung keine Rede mehr ist.