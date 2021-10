Gesundes Altern: Ein "Mutter-Kind-Pass" für Senioren

Warum es diesen braucht, das erklärt Fisa mit einem Bild: „Die Pflegeproblematik ist wie ein Loch in einem Boot: Wir setzen immer mehr Menschen ins Boot, damit diese das eindringende Wasser herausschöpfen. Das Leck aber, das stopfen wir nicht.“

Das Leck, also gewissermaßen die Ursache allen Übels, ist in diesem Bild die in Österreich vielfach fehlende Präventionsarbeit im Pflege- und Gesundheitssystem.

„Dänemark und Schweden geben pro Jahr und Staatsbürger etwa gleich viel für das Gesundheitssystem aus wie Österreich, nämlich rund 4.500 Euro. Gleichzeitig sind hierzulande aber mehr als doppelt so viele über 65-Jährige pflegebedürftig wie in den beiden skandinavischen Ländern“, sagt Biach. „Bei so einem Unterschied müssen wir uns fragen: Was können die besser?“