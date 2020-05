Ein Jahr Neos: "Da gab es auch Fettfassln"

Die "Fettfassln" sind noch in bester Erinnerung: Als EU-Spitzenkandidatin Angelika Mlinar in der ORF-Pressestunde über die Privatisierung von Wasser sinnierte, blieb Parteichef Strolz nichts anderes übrig, als persönlich auszurücken und die Positionen zu relativieren. Aber es ging noch "fetter": Bei der letzten Elefanten-Runde im ORF sollte Mlinar einer fiktiven Mindestpensionistin erklären, was dieser die EU bringt. Da rutschte der NEOS-Frontfrau ein "Scheiße, das ist echt schwierig" heraus. Der verpatzte Wahlkampf brachte den Neos bei der EU-Wahl nur magere 7,9 Prozent. " Die Neos durchliefen im letzten Jahr drei Phasen. Phase eins war die Euphorie. Dann wurden die Neos von den Umfragen in den Himmel geschrieben. Das war fast schon gefährlich. Nun sind sie in Phase drei, wo sie die Mühen der Ebene kennenlernen", analysiert Politologe Peter Filzmaier.

Auch im Vorarlberg-Wahlkampf agierte die Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht glücklos, als sie das Aus der Wohnbauförderung forderte. Aus den angepeilten acht Prozent wurde nichts – es reichte nur für 6,9 Prozent. Manch ein Pinker liebäugelte auch mit einer Regierungsbeteiligung im Heimatland von Matthias Strolz – das haben jetzt die Grünen erreicht. "Wir waren maßgeblich am Aufbrechen der absoluten Mehrheit der ÖVP beteiligt. Aber beim Abstauben und Toreschießen sind die Grünen eben noch besser als wir", sagt Strolz. Dieses Defizit könnte ihm zum Verhängnis werden. "Die Neos-Wähler erwarten sich bald eine Regierungsbeiteiligung. Das Fernziel 2018 ist zu weit weg", warnt Filzmaier.