Ehemalige BVT-Beamtin: "Wenn verdeckte Ermittler verraten werden, hört sich alles auf"

Und so stellte die Verfahrensrichterin im parlamentarischen Untersuchungsausschuss am Mittwoch eines gleich am Beginn klar: "Weder die Begriffe Jan Marsalek noch Egisto Ott , noch die Wörter Russland oder Spionage kommen im Untersuchungsgegenstand vor."

Im Untersuchungsgegenstand ist grundsätzlich beschrieben, was die Abgeordneten bei den unter Wahrheitspflicht aussagenden Auskunftspersonen erfragen dürfen. Und fast alles, was mit der Affäre Ott aktuell zu tun hat, fällt thematisch nicht in den von der ÖVP eingesetzten U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch". Zumindest nicht, wenn es nach Verfahrensrichterin Edwards geht. Denn im Laufe des Nachmittags entwickelten sich immer wieder sehr lebhafte Diskussionen darüber, wie was wann und wo von wem zu Ott nun gefragt werden darf - immerhin hatte Ott laut Chats Kontakt zu FPÖ-Mandataren, ja möglicherweise sogar zum nunmehrigen Parteichef Herbert Kickl, der am Donnerstag in den U-Ausschuss kommt.

Doch zurück zum Thema: Die erste Frage an die BVT-Mitarbeiterin stellte Neos-Abgeordneter Yannick Shetty. Und diese lautete dann ganz schlicht: "Kennen Sie Egisto Ott?"

Natürlich kannte und kennt Frau G. den Mann. "Wir haben gemeinsam gegen die Russen gearbeitet", antwortete die frühere Staatsschützerin, die Extremisten aller Art, egal ob Anarchisten oder Neo-Nazis im Auge hatte. Ott und G. beobachteten genau, welchen Einfluss Russland auf die österreichische Politik und auch die Wirtschaft hatten. An ihr, G., sei es oft gelegen, über den Aufenthalt von Russen in Österreich zu entscheiden - und das wiederum habe ihr die ein oder andere Drohung eingebrockt.