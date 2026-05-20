Amtsmissbrauch: 49 Monate Haft für Egisto Ott im Spionage-Prozess
Egisto Ott hat sein Amt missbraucht. Nach einer fast neun Stunden dauernden Beratung haben die acht Geschworenen den 64-Jährigen Mittwochabend in dieser Sache für schuldig befunden. Sie erkannten ihn auch schuldig, für Russland spioniert und einen geheimen Laptop weitergegeben zu haben.
In diesen Minuten läuft die Urteilsverkündung noch, sie wird etwas andauern - der Sprecher der Geschworenen muss insgesamt 21 Hauptfragen samt Unterfragen referieren.
Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.
Kontakt als Privatmann
Ähnlich lauten die Vorwürfe rund um Christo Grozev, einem bulgarischen Journalisten, der u. a. wegen seiner Recherchen zum Giftanschlag auf Alexej Nawalny ins Visier des FSB geraten ist. Grozevs Wohnung in Wien wurde offenbar im Dienste Russlands observiert, im Juni 2022 wurde in sie eingebrochen. Ott hat die Adresse ein Jahr zuvor beim Meldeamt abgefragt – auch in diesem Fall nicht für die Russen, betont er, sondern als „Privatmann“, um mit dem Journalisten Kontakt aufzunehmen.
Österreichische Ministeriumshandys beim FSB
Bei einem Betriebsausflug des Kabinetts des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka 2017 fielen die Handys dreier hochrangiger Mitarbeiter ins Wasser. Otts Mit-Angeklagter Anton H. Sollte die Daten retten und erklärte vor Gericht, sie seien bei einer Razzia „verschwunden“. Tatsächlich aber sollen sie über den ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Russland gelandet und vom FSB ausgewertet worden sein. Übrigens ebenso wie ein verschlüsselter SINA-Laptop, auf dem geheimdienstliche Informationen eines EU-Staates waren und den Ott für 20.000 Euro Russland überlassen haben soll.
"Fehleranalyse" nach Tiergartenmord
Darüber hinaus soll er nach dem sogenannten Berliner Tiergartenmord - ein russischer Geheimdienstagent hatte im August 2019 einen in Deutschland im Exil lebenden Tschetschenen erschossen - für den russischen Nachrichtendienst eine "Fehleranalyse" erstellt haben. Auch in diesem Anklagepunkt wurde er schuldig gesprochen.
Freigesprochen wurde Ott nur vom Vorwurf des Betrugs und in einem Fall der Bestechlichkeit.
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