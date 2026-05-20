Amtsmissbrauch: 49 Monate Haft für Egisto Ott im Spionage-Prozess

Egisto Ott hat sein Amt missbraucht. Nach einer fast neun Stunden dauernden Beratung haben die acht Geschworenen den 64-Jährigen Mittwochabend in dieser Sache für schuldig befunden. Sie erkannten ihn auch schuldig, für Russland spioniert und einen geheimen Laptop weitergegeben zu haben.

In diesen Minuten läuft die Urteilsverkündung noch, sie wird etwas andauern - der Sprecher der Geschworenen muss insgesamt 21 Hauptfragen samt Unterfragen referieren.

Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.