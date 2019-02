Edtstadler will Gewaltopfern Mut machen: "Anzeige bringt etwas"

Nur jede zehnte Frau zeigt eine Vergewaltigung an, nur jede zehnte Anzeige führt zu einer Verurteilung des Täters – und das ist noch eine großzügige Schätzung.

Staatssekretärin Karoline Edtstadler will diese Diskrepanz gezielt angehen. „Die Opfer sollen sich ernstgenommen fühlen, möglichst niederschwellig beraten werden und am Ende sehen, dass das alles etwas gebracht hat“, erklärt die Leiterin der Taskforce Strafrecht im Vorfeld des heutigen Ministerrats. Dort soll ihr in knapp einem Jahr erarbeitetes Maßnahmenpaket gegen Sexual- und Gewalttaten beschlossen werden. Noch heuer soll dieses dann in Gesetze gegossen und umgesetzt werden.