Edtstadler: "Müssen mittelfristig aus der Abhängigkeit Russlands"

"Wir spielen eine große Rolle in der EU", sagt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler im ORF-Report auf die Frage, ob Österreich seine Aufgabe im Ukraine-Krieg wahrnimmt. Österreich sei "sicher ein Staat, der aus der Geschichte heraus weiß, wie Neutralität wirkt". Österreich habe sich immer als "Brückenbauer" begriffen und sei anerkannt in den Ländern am Westbalkan.

Danach gefragt, wer als nächstes Land für einen EU-Beitritt infrage kommt, sagt Edtstadler, es handle sich um Albanien und Nordmazedonien. Hintergrund: Die Ukraine will der EU beitreten.