Düstere Aussichten: Weltweit wachsen Unsicherheiten und Gefahren

Zur Präsentation der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2019“ durch Heereschef Mario Kunasek ( FPÖ) hat sich eine prominente Politikerin aus Deutschland angesagt: Heute wird Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) nach Wien kommen und eine Rede über die Schwerpunkte der europäischen Sicherheitspolitik halten.

Denn die Herausforderungen sind groß, wie die „Jahresvorausschau“ über globale Turbulenzen, Risikoanalysen, neueste Entwicklungen in der EU und Bedrohungen in Österreichs Nachbarschaft darlegt. Entstanden ist sie unter der Federführung des Leiters der Direktion für Sicherheitspolitik in Österreich, Generalmajor Johann Frank. Auch die Lage des Bundesheeres wird aufgezeigt sowie die Perspektiven seiner internationalen Einsätze.