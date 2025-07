DSN: Österreich ist Schaltstelle für iranische Spionage

Wien gilt seit Jahrzehnten als Hotspot internationaler Spionage . Schon während des Kalten Krieges trafen Agenten des KGB und CIA, der Stasi und des BND hier auf neutralen Boden. Die Stadt an der Donau entwickelte sich damals zum wichtigen Knotenpunkt zwischen Ost und West, wo die Supermächte und ihre Verbündeten um Einfluss kämpften. Als neutrales Land im Herzen Europas gelegen, statteten alle wichtigen Geheimdienste ihre Teams in Österreich überdurchschnittlich gut aus.

Das bestätigt auch Thomas Riegler vom Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies: "Die iranische Vertretung in Wien ist eine der größten in Europa", so der Geheimdienstexperte am Freitag gegenüber dem Ö1-Morgenjournal.

Wie aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hervorgeht, reicht auch der lange Arm des iranischen Regimes bis nach Österreich. Die iranische Botschaft in Wien wird darin als "Schaltstelle" für iranische Geheimdienstaktivitäten in Europa bezeichnet.

Iranischen Staatsterrorismus in Österreich

Zwölf Diplomatinnen und Diplomaten sind zurzeit an der iranischen Botschaft in Wien akkredidiert, weitere elf Personen bei anderen internationalen Organisationen, wie etwa den Vereinten Nationen, heißt es in dem ORF-Bericht.

Der iranische Geheimdienst sei laut Riegler bekannt dafür, dass er Oppositionelle in westlichen Ländern verfolge und es zu Mordanschlägen kommen könne. So wurde Österreich in der Vergangenheit schon mehrfach zum Schauplatz iranischen Staatsterrorismus: Im Jahr 1987 wurde ein iranischer Oppositionspolitiker in Wien ermordet. Zwei Jahre später, am 13. Juli 1989 wurde einer der führenden iranisch-kurdischen Oppositionspolitiker, Abdul Rahman Ghassemlou, gemeinsam mit zwei Vertrauten, dem Stellvertreter Abdullah Ghaderi-Azar und dem in Österreich eingebürgerten Kurden Fadel Rasoul, in Wien getötet.