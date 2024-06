Dies sagte der von Verfassungsschützern bewachte Journalist Dienstagabend bei einem raren öffentlichen Auftritt in Wien, der vom Presseclub Concordia aus Sicherheitsgründen lediglich als Videoschaltung mit ihm angekündigt worden war.

Dass österreichische Dienste in ihrer Tätigkeit oftmals von Tipps befreundeter westlicher Dienste abhängig seien, begründete er unter anderem damit, dass etwa in den USA sich hundert Mal mehr Personen mit einschlägigen Analysen beschäftigen würden.

Die russischen Vertretungsbehörden in Österreich seien voller Spione und insbesondere das Kulturinstitut im Wien-Wieden sei seit Jahren ein größerer Hub für den Auslandsgeheimdienst SWR gewesen. Letzterer sei freilich der "Netteste" von allen, denn dieser Dienst töte seit 1992 nicht mehr. Er würde sich daher wünschen, dass es hier mehr SWR und weniger Inlandsgeheimdienst FSB sowie Militärgeheimdienst GRU gäbe, scherzte Grozev.

"Aber leider konnte GRU in Wien und Österreich selbst Firmen von strategischer Bedeutung infiltrieren und das macht Angst", sagte er. Details könne er einstweilen noch nicht verraten, er arbeite noch an einer diesbezüglichen Untersuchung. Der Journalist sprach zudem davon, dass russische Organisationen in Österreich versucht hätten, Menschen anzulocken, sie nach Russland zu bringen und dort anzuwerben. "Das ist mit sehr, sehr vielen Menschen passiert", erklärte er.