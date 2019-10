Dritter Nationalratspräsident: Grüne wollen Blimlinger statt Hofer

Geht es nach den parlamentarischen Gepflogenheiten, stellt die FPÖ ab Mittwoch als drittstärkste Fraktion erneut den dritten Nationalratspräsidenten. In der vergangenen Gesetzgebungsperiode nahm diese Funktion Anneliese Kitzmüller wahr, am Dienstagabend soll nun Parteichef Norbert Hofer in der konstituierenden Klubsitzung der Freiheitlichen für die Funktion nominiert werden.

Damit sind die Grünen jedoch nicht einverstanden und werden Eva Blimlinger als Gegenkandidatin aufstellen, wie der Standard berichtet. Parteichef Werner Kogler werde in der morgigen konstituierenden Sitzung des Nationalrats an die Klubchefs aller Fraktionen appellieren, die Abstimmung freizugeben.