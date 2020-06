Drei Interessenten für Hypo Österreich

Verhindern will der Aufsichtsratschef, dass die Republik Österreich nochmals Geld in die Bank stecken muss. Mit dem Verkauf der Österreich-Tochter und voraussichtlich auch der italienischen Tochterbank sowie Beteiligungen (etwa Nassfeld-Lifte oder die Aluflex-Fabrik in Kroatien) soll die Hypo so klein werden, dass das aktuelle Eigenkapital ausreicht.

Optimistisch ist Ditz auch, dass die Aufklärung der Vergangenheit der Hypo künftig von der externen CSI Hypo in die Bank verlagert werde.