Dramatischer Appell an die Kosovaren

Einen Appell richtete Innenministerin Johanna Mikl-Leitner Freitag bei einer Pressekonferenz in Pristina an die Kosovaren: „Bleiben Sie im Lande. Österreich war auch einmal in diesem Zustand. Wir verdanken es unseren Eltern und Großeltern, dass es wieder aufgebaut wurde!“ Und der kosovarische Ministerpräsident Isa Mustafa rief seine geflüchteten Landsleute mit eindringlichen Worten zur Heimkehr auf, weil sie für den Wiederaufbau benötigt würden.

Der Besuch der Innenministerin beim kosovarischen Premier und bei Präsidentin Atifete Jahjaga war der Abschluss ihrer Balkan-Offensive, die sie über Kroatien, Serbien und Montenegro in den Kosovo führte. Die Verhandlungen fanden im beschädigten Parlament statt, das im Jänner während gewalttätiger Demonstrationen teilweise entglast wurde. Das Medieninteresse bei der anschließenden Pressekonferenz war enorm.