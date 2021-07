Doskozil: Keine europäische Lösung ohne Ungarn

Thema bei Doskozils Besuch in Budapest soll zudem eine mögliche gemeinsame Überwachung der Schengen-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien durch mehrere europäische Länder sein. Aktuell greifen die ungarischen Behörden täglich mehr als hundert "illegal eingereiste" Flüchtlinge im Landesinneren auf. Sie werden zwar festgenommen und in Lager gebracht, der Großteil von ihnen verschwindet binnen kurzer Zeit jedoch weiter in Richtung Westen, wie die große Zahl eingestellter Asylverfahren in Ungarn belegt.