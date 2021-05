Doskozil zu "Rote-Linie"-Aussage von Rendi-Wagner: "Dazu fehlt mir jedes Wort"

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil will die Aussagen von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die ihm bei einer Anklage einen Rücktritt nahe gelegt hat, nicht weiter kommentieren. Es sei zu der Thematik bereits alles gesagt, und um der Partei nicht zu schaden, meinte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz am Montag, ihm fehle "jedes Wort".

Gegen Doskozil wird wegen angeblicher Falschaussage im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss von der WKStA ermittelt. Rendi-Wagner sagte in einem Interview mit dem KURIER, eine Anklage sei eine "rote Linie" - und "diese rote Linie sehe ich unabhängig von Partei oder Amt. Das würde natürlich auch für mich selbst gelten".