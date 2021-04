Doskozil: "Ich laufe nicht blind ins Risiko“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wirkte sauer, als er von dem Vorhaben erfuhr. Haben Sie hier eine Missstimmung in die Ostachse gebracht?

Aus meiner Sicht nicht. Jeder muss akzeptieren, wie sich die Zahlen entwickeln. Die Entwicklung ist bei uns anders als in Wien. Es kann nicht sein, dass sich das Burgenland für etwas rechtfertigen muss, was für andere Bundesländer selbstverständlich ist. Wir machen nichts aus Jux und Tollerei, sondern wir hinterlegen es mit einem Screening und führen 300.000 Covid-19-Tests pro Woche durch.

Epidemiologe Gerald Gartlehner warnt vor Lockerungen und sagt, „aufzusperren wäre ein Irrsinn“, und es gibt keine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür. Warum gehen Sie dieses Risiko trotzdem ein?

Der Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss sagt, die Lockdowns bringen nichts mehr. Das ist genau das Problem. So kann man sich auch die Corona-Gipfel vorstellen: Wir sitzen mit der Expertenrunde – und man bekommt die ganze Bandbreite an Meinungen serviert. Der einzige Richtwert, der manifest ist, sind die Intensivbetten. Das ist eine einfache Rechnung. Aber wenn es darum geht, was der richtige Weg wäre, von kontrolliert Öffnen bis zu hartem Lockdown, hat man mehrere Meinungen der Experten zur Wahl. Das ist erinnert mich an die Juristen, wo man für jeden Standpunkt ein Gutachten bekommt. In dieser Frage gibt es nicht Schwarz oder Weiß. Jetzt haben wir einen Zeitpunkt erreicht, wo kontrolliertes Öffnen möglich ist.