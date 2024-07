Der heutige SPÖ-Parteichef Andreas Babler hatte im Vorjahr als Außenseiter im Kampf um den SPÖ-Vorsitz mitgemischt. Nachdem sich die damalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zurückzog, lautete die Auseinandersetzung um die Obmannschaft beim Parteitag in Graz am 3. Juni Doskozil-Babler.

Bei der Auszählung beim Parteitag in Graz im Juni des Vorjahres war es zudem zu einer folgenschweren Panne gekommen: Zunächst war Doskozil als neuer Parteichef ausgerufen worden. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die Excel-Datei fehlerhaft war und eigentlich Babler das Rennen gemacht hatte. Doskozil kündigte daraufhin an, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen und sprach von einem "Tiefpunkt" in der Sozialdemokratie.