"Don’t Smoke"-Volksbegehren soll sich in Eintragungswoche verdoppeln

Endspurt.

Ab 1. Oktober kann für Rauchverbot und Frauenrechte unterschrieben werden. „Wir hoffen, dass jeder, der unterschrieben hat, eine weitere Person motiviert“, gibt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres im Gespräch mit dem KURIER die Marschrichtung für die kommenden zwei Wochen aus. Zwar zählen die schon Anfang des Jahres gesammelten 591.146 Unterstützungserklärungen als Unterschrift für das von Ärztekammer und Krebshilfe ins Leben gerufene „Don’t Smoke“-Volksbegehren. Doch nun, am 1. Oktober, startet die eigentliche Eintragungswoche. Und deshalb heißt es für Szekeres noch einmal kräftig Gas geben – und darum der Aufruf an alle bisherigen Unterstützer, ein weiteres Mal aktiv zu werden. Denn: „Je mehr Unterschriften, desto höher der Druck auf die Politik.“

Und Druck auf die Bundesregierung ist genau das, worum es geht. Hat „Don’t Smoke“ doch das Ziel, das von Türkis-Blau gekippte Rauchverbot in der Gastronomie doch noch zu erzwingen. Dafür sollen zumindest 900.000 Unterschriften erreicht werden, ab dieser Grenze hatte nämlich FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eine verbindliche Volksbefragung zugesagt.

Um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, setzt das Team nicht nur auf klassische Werbung, sondern auch auf prominente sportliche Unterstützung. So stellen sich die Wiener Austria, der Wiener Sportclub, die Vienna Capitals, die Handballer von West Wien und der Basketball Club Vienna genauso in den Dienst der nichtrauchenden Sache wie Ex-Olympiaschwimmer Maxim Podoprigora und Boxer Marcos Nader. Und auch beim „ Vienna Night Run“ am Dienstag werden 300 Läufer, darunter 100 aktive und ehemalige Spitzensportler, für das Volksbegehren laufen.