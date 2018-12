Dompfarrer Toni Faber: "Bei 'Stille Nacht' bebt der Dom"

KURIER: Warum eigentlich feiert man auf der ganzen Welt, egal, welchen kulturellen Background man hat, Weihnachten? Was ist das Faszinierende an der Weihnachtsgeschichte?

Toni Faber: Ich glaube, das Angebot der christlichen Weihnacht ist für Menschen aller Religionen und Gesinnungen zu spüren, dass es um Frieden geht und um ein Fest der Familie. Die Gottesgeburt im Kleinen, in Bethlehem, dass Gott Mensch wird, soll Platz haben auf der ganzen Welt, in allen Religionen und Gesinnungen.

Also ist Weihnachten so etwas wie das interkulturelle Fest des Jahres?

Es ist eine christliche Einladung dazu, an alle, Frieden im Herzen zu schaffen, als Vorausbedingung für Frieden in der Welt.

Welche menschlichen Sehnsüchte spricht Weihnachten an?

Die Sehnsucht, dass nicht nur die Großen, die Mächtigen und die Starken zählen, sondern auch, dass ich, so klein ich mich auch manchmal fühle, angenommen bin von Gott. Wir alle wollen in dem, wo wir nicht so stark und großartig sind, angenommen werden. Dafür bietet diese christliche Weihnacht eine schöne Klammer.

Ist zu Weihnachten nur die Vorfreude auf das Schenken so groß oder freut man sich auch über freie Zeit, in der man nicht ständig wegen der Arbeit auf das Handy schauen muss?

Neben den festlichen Gottesdiensten ist sicherlich auch diese freie Zeit etwas, was wir uns sehr gerne schenken lassen. Für mich und für andere in der Gastronomie, der Hotellerie und in den Skibetrieben ist dem natürlich nicht so. Auch im Dom und in den Pfarrkirchen wird gut gefeiert, da wird auch einiges geleistet, aber dann kann man ausspannen.

Sie werden sicher oft gefragt, wie man der Überkommerzialisierung des Festes heutzutage noch entgehen kann.

Ich möchte nicht in den Chor derer einstimmen, die darüber jammern. Es ist doch immer wieder eine Gelegenheit, in dieser Hektik innezuhalten. Auf Weihnachtsfeiern werde ich immer wieder gefragt: Herr Pfarrer, sag' uns ein paar stille, besinnliche Worte. Alleine für diese Gelegenheiten ist die Hektik sehr gerne in Kauf zu nehmen.